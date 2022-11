Plus de 600’000 par année: Bientôt la fin des formulaires papier pour toucher ses APG

Plus rapide, plus économique: une nouvelle formalité devrait passer en mode numérique.

Ce pourrait bientôt devenir un vieux souvenir. Le Conseil fédéral a ouvert, début novembre, une consultation pour que, dès 2026, les formalités se fassent en ligne. Ce n’est pas seulement pour économiser du papier, même si le rapport publié parle d’une réforme qui permettra «de réduire considérablement la consommation de papier». Et pour cause: en moyenne, les services concernés reçoivent et se transmettent environ 630’000 formulaires par an. Financièrement, on estime que de ne plus imprimer les formulaires entraînera des économies de «quelque 10’000 francs de matériel par an».