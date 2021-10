Politique : Bientôt la fin des lobbies au Parlement?

L'influence des groupes d'intérêt sur les représentants du peuple devrait être considérablement restreinte. À Berne, les politiciens sont d'accord là-dessus. Une proposition a été faite en ce sens, mais elle menace d'échouer.

Le conseiller aux États Beat Rieder (Le Centre/VS) a déclenché une petite révolution au Parlement en déposant une motion visant à réduire l’influence des lobbies sous la Coupole, écrit le «SonntagsBlick». Sa demande: les membres des commissions ne doivent plus accepter de mandats rémunérés d’organisations concernées par les projets de loi traités par lesdites commissions. Par exemple, toute personne qui siège à la commission de la santé ne devra plus à l’avenir accepter de mandat des assurances maladie. La pratique est aujourd’hui monnaie courante à Berne, et elle a même un nom: le shopping des parlementaires. Elle pose la question de l'indépendance des représentants du peuple. Et à quel point les groupes de pression financièrement puissants influencent la législation suisse.