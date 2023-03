Bientôt la fin du trekking en solo au Népal

Le Népal a fait de la randonnée une activité cool au début des années 1960 et compte aujourd’hui parmi les destinations de trekking les plus populaires du monde. Si les paysages vierges de la chaîne himalayenne figurent également sur votre bucket list, vous devez connaître la nouvelle mesure du pays: à partir du mois d’avril, les touristes devront être accompagnés d’un guide de montagne local ou d’un porteur. Jusqu’à présent, ils avaient le droit de faire de la randonnée seuls, entre amis ou avec des guides de montagne non agréés. Le rapport des autorités fait état de 40 à 50 cas de disparitions de randonneurs par an.