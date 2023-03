France: répétition générale pour la future flèche de Notre-Dame de Paris

Notre-Dame : «Bientôt, on verra dans le ciel de Paris la flèche et son coq»

Le socle de la flèche est fabriqué dans du chêne d’exception, qui à lui seul pèse 80 tonnes. AFP

L’assemblage de la future flèche de Notre-Dame de Paris a franchi jeudi une étape clé, près de quatre ans après l’incendie de la cathédrale. En Lorraine (nord-est), elle s’est soumise à une répétition générale du montage de son socle. La flèche, qui mesurera 58 mètres de haut comme son modèle du XIXe siècle, est constituée de cinq parties, dont «le tabouret». Ce socle sur quatre appuis est fabriqué dans du chêne d’exception, qui à lui seul pèse 80 tonnes.

«Depuis quatre mois, on a tracé et validé les plans, puis tracé les épures au sol selon la méthode ancestrale du piquage et du lignage. Et aujourd’hui, l’équipe de levage imbrique ces pièces de bois, extraordinaires de par leurs dimensions, les unes dans les autres», apprécie Patrick Jouenne, responsable des charpentiers. «C’est le chantier d’une vie. Cette reconstruction est un chef-d’œuvre», poursuit-il.

Il en va de la réputation de la France! Jean-Louis Georgelin

Le tabouret, une fois monté à blanc en Lorraine, sera redémonté avant d’être acheminé à Paris pour être réassemblé sur le toit de l’édifice. Nommé par Emmanuel Macron pour piloter la restauration de Notre-Dame, le général Jean-Louis Georgelin se félicite de voir que «l’engagement pris en termes de délais sera tenu, avec patience et ténacité. Il en va de la réputation de la France!» «Bientôt, on verra dans le ciel de Paris la flèche et son coq», ajoute-t-il. «La livraison du tabouret est prévue pour le 15 avril 2023, quatre ans après l’incendie.»

La célèbre flèche, identique à la précédente conçue par l’architecte Viollet-le-Duc et qui s’était effondrée dans l’incendie du 15 avril 2019, «devrait poindre à nouveau dans le ciel de Paris d’ici à la fin de l’année», avait indiqué début février l’établissement public maître d’ouvrage du chantier de reconstruction. Elle culminera aussi à 96 mètres du sol, avec les mêmes matériaux d’origine, du chêne pour la structure et du plomb pour la couverture et les ornements.

L’édification de la flèche débutera sur le chantier dès que les quatre arcs en pierre de taille qui constituent la voûte de la croisée du transept, au cœur de la cathédrale, auront été reconstruits. La réouverture de la cathédrale est prévue fin 2024, selon le ministère de la Culture.