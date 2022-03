Délinquance des mineurs : Bientôt plus aucune différence entre les Suisses et les étrangers

Les Suisses sont encore plus souvent punis pour consommation de stupéfiants, et autant que les étrangers pour ce qui est du trafic. Getty Images/iStockphoto

Les mineurs suisses et étrangers tendent à se rejoindre au niveau des statistiques des jugements pénaux. «La différence entre les Suisses et les étrangers diminue avec le temps: il y a une augmentation du nombre de jugés sur 10’000 jeunes parmi les Suisses depuis 2003 et une diminution chez les étrangers depuis 2007», comme le montre un dossier de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publié fin février, qui a décortiqué vingt années de données issues des tribunaux pour mineurs.

Des différences existent encore toutefois. Par exemple, les jeunes Suisses ont été plus souvent condamnés que les jeunes étrangers pour consommation de stupéfiants et ce, ces vingt dernières années sans aucune exception. «La population résidente suisse présente des ratios 1,3 plus élevés que la population résidente étrangère. Cela vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles», relève l’OFS. Au niveau du deal, aucune différence: Suisses et étrangers sont condamnés de façon équivalente.

Une affaire de mecs

À l’inverse, les étrangers sont proportionnellement plus souvent condamnés pour des cas de violence. «Toutefois, la différence entre les Suisses et les étrangers diminue avec le temps, puisqu’il y a eu une augmentation chez les Suisses à partir de 2010 et une diminution chez les étrangers à partir de 2006», relève l’OFS. Les cas pour violence «grave» ne représentent, sur les vingt ans observés, que 1,5% du total.

Si de légères différences sont donc notables entre les Suisses et les étrangers, celles-ci le sont beaucoup plus pour une autre caractéristique a priori bien plus déterminante: la délinquance juvénile est surtout liée au genre. Entre 1999 et 2019, 79% des jugements étaient rendus contre des garçons et 21% contre des filles. Le taux passe à 87% pour le trafic de stupéfiants et à 88% pour les jugements pour violence.