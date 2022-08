Variole du singe: Bientôt plus de doses du vaccin aux Etats-Unis

Variole du singe : Bientôt plus de doses du vaccin aux États-Unis

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a également autorisé l’administration du vaccin chez les individus de moins de 18 ans considérés comme à haut risque d’infection. Pour les plus de 18 ans, le vaccin va désormais pouvoir être administré différemment: via une injection intradermique, entre les couches supérieures de la peau, et non plus sous-cutanée, plus profonde. Cette nouvelle stratégie doit permettre d’utiliser moins de produit par injection et donc «d’augmenter le nombre total de doses disponibles jusqu’à cinq fois», a déclaré la FDA dans un communiqué.