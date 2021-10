Worb (BE) – Bientôt, toutes les classes bernoises pourraient mesurer le CO2

Worb (BE) : Bientôt, toutes les classes bernoises pourraient mesurer le CO₂

La crise sanitaire a accéléré la réflexion quant à la mise en place d’appareils de mesure de la qualité de l’air dans les classes.

On ne badine pas avec la qualité de l’air à l’école primaire de Worb (BE). Sous l’impulsion de la Municipalité, l’ensemble des classes et des bureaux administratifs ont été ornés d’un appareil de mesure en temps réel du CO₂, rapporte le «BernerZeitung» du 22 octobre.