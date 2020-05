Recherche

Bientôt un capteur suisse va traquer le coronavirus

Des universitaires suisses mettent au point un appareil capable de traquer le Covid-19 dans les endroits fréquentés.

Jing Wang et son équipe au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA) et à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) travaillent habituellement à la mesure, l'analyse et la réduction des polluants atmosphériques tels que les aérosols et les nanoparticules produites artificiellement.