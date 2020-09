Genève : Bientôt un centre de soins psychiatriques pour les jeunes

Les HUG ont annoncé la pose de la première pierre du chantier de la Maison de l’enfant et de l’adolescent. Elle devrait ouvrir ses portes en juillet 2023.

Le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia a aidé à enterrer les objets choisis par de jeunes patients dans les fondations de la future Maison de l’enfant et de l’adolescent. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Maison de l’enfant et de l’adolescent (MEA), un centre de soins psychiatriques et somatiques pour jeunes, devrait ouvrir ses portes en juillet 2023. La première pierre du chantier a été posée lundi, ont annoncé les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Cette maison, dédiée à des patients de 0 à 25 ans, incarnera un concept unique en Europe, ont souligné les HUG. Outre d’offrir une chaîne de soins complète en un seul lieu, elle se voudra ouverte sur la cité et accueillera des activités culturelles et sportives accessibles à toutes et tous.

Le bâtiment de 14’600 m2 s’élèvera sur six étages et un niveau en sous-sol. Il comprendra 33 lits en chambres individuelles, une cafétéria, une salle polyvalente de sport et de spectacle, une salle de musique et de danse, un grand jardin, des jeux et un potager. Il s’élèvera sur l’ancien site de médecine dentaire.

Partenariat public-privé

Les coûts du projet s’élèvent à 82 millions de francs. Le financement est assuré au travers d’un partenariat public-privé. Emmenés par la Fondation Children Action, les partenaires privés investiront 45 millions de francs. Sept millions de francs proviendront de donateurs et 30 millions de francs des HUG.

La Maison de l’enfant et de l’adolescent prévoit de mener 14’000 consultations par an. Trois centres de jour pourront accueillir, à la journée, jusqu’à 40 enfants atteints de troubles envahissants et du spectre autistique. Le centre sera aussi doté d’une unité de prévention et de traitement du suicide.

Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, de jeunes patients ont été invités à placer dans «des capsules temporelles» enterrées sous le futur bâtiment des objets de leur époque. Il y avait notamment, une paire de jeans, un jeu vidéo, un disque vinyle, sans oublier un flacon de gel hydroalcoolique et un masque antiCovid.