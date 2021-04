Animaux : Bientôt un chat à la Maison-Blanche

Les deux chiens de Joe Biden devront bientôt apprendre à vivre avec un nouvel occupant: un chat.

Mésaventures canines

De retour au 1600 Pennsylvania Avenue, Major et son acolyte Champ, l’autre berger allemand du couple présidentiel, plus âgé et plus sage, devront désormais apprendre à gérer la présence d’un chat sur leur territoire.