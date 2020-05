Suisse

Bientôt un délai de 12 mois avant de quitter l'armée

Une commission du National se rallie au Conseil des Etats pour éviter des départs impulsifs de l'armée pour le service civil.

Tours de vis

Avec le projet, les civilistes devraient accomplir au moins 150 jours de service. Même les sous-officiers et les officiers admis au service civil devraient accomplir une fois et demie le nombre de jours de service militaire. Les médecins ne pourraient plus faire de service civil à des postes de médecins.