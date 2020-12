Série : Bientôt un reboot de «True Blood»

Une nouvelle version de la série mettant en scène des vampires devrait voir le jour sur la chaîne HBO.

Selon les informations de TVLine, HBO prépare un reboot de True Blood, diffusée entre 2008 et 2014. Pour créer cette future série, la chaîne américaine a fait appel à Roberto Aguirre-Sacasa, à qui l’on doit notamment Riverdale et Les nouvelles aventures de Sabrina. Il sera accompagné de Jami O’Brien (NOS4A2) et d’Alan Ball, l’homme qui a créé True Blood.