Protection de la jeunesse: Bientôt une carte d’identité ou de crédit pour voir un porno en ligne

Donner son identité voire les données de sa carte de crédit ne devrait pas être une idée très réjouissante pour de nombreux consommateurs, note la « NZZ am Sonntag » qui rappelle que, il y a trois ans, la première grande étude suisse sur le sujet avait révélé que 9 hommes sur 10 en couple consommaient du porno au moins une fois par an. La proportion est de 6 sur 10 chez les femmes. On ne dispose pas de telles statistiques sur les célibataires, mais, au vu des statistiques internationales en la matière, la proportion devrait être au moins égale à celle des personnes en couple.