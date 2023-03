Bientôt une version horrifique de LOL: Qui rit, sort!

D’après le magazine américain, la future émission sera une version mélangeant rire et horreur de «LOL: Qui rit, sort!». Les huit acteurs et actrices qui y prendront part devront s’empêcher de rire, comme dans la version originale, mais également de crier, face à des situation effrayantes. C’est durant le tournage de la saison 3, toujours animée par Philippe Lacheau, lorsque le plateau a été plongé dans le noir, que l’idée d’un spin-off a germé dans la tête des producteurs. «Quand c’est arrivé, les gens ont flippé et nous avons réalisé que la peur était une grande source de comédie», a confié Thomas Dubois, responsable des contenus originaux pour Amazon Studios France.