France : Bientôt virés, les journalistes de «Téléfoot» sont en roue libre

Les journalistes et l’humoriste de la chaîne «Téléfoot» s’en sont donné à cœur joie en direct pour se moquer de leur employeur. Et les coachs parisien et lyonnais ont beaucoup ri…

L’arrêt annoncé de la chaîne Téléfoot après la rupture de contrat entre Mediapro et la Ligue de football professionnel pour la diffusion des matches, provoque de nombreux remous en interne. Une cinquantaine de journalistes et 150 employés de la chaîne vont ainsi se retrouver sur le carreau après avoir «tout donné» pour lancer le produit de la meilleure des manières, d’après les principaux concernés.

Les hommages ont duré une journée sur les réseaux sociaux. Dimanche a marqué le début des règlements de comptes. Avec humour, les journalistes, chroniqueurs et consultants n’ont pas hésité à se moquer de leur employeur en direct. C’est notamment le cas de l’humoriste Paul de Saint-Sernin et de sa camarade Jenny Demay. Dans un dialogue préparé assez tôt, les deux chroniqueurs ont ironisé sur le «pot de fin de saison de Mediapro» ainsi sur les informations qui ont fuité chez leurs confrères de L’Équipe. Le tout entre deux «private jokes».

Sur le plateau, la présentatrice Anne-Laure Bonnet a éclaté de rire, sans chercher à se retenir. Les plaisanteries ont notamment fait référence au patron de Mediapro Jaume Roures, ainsi qu’aux potentielles portes de sorties du côté de Canal + pour les journalistes présents. «Vous allez trop loin, on va avoir des problèmes», a lancé l’ex de Bein Sport sans y croire vraiment…

Une séquence symbolique de l’esprit qui règne parmi les équipes de la chaîne. Et l’humoriste de clôturer son festival du jour par des «punchlines» du meilleur acabit en toute fin de soirée. D’abord avec l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia: «Je vous propose un pari: à votre avis qui va perdre son travail en premier, vous ou moi?».

Puis avec le coach parisien Thomas Tuchel, à la fin de PSG-Lyon: «Thomas, qu’est-ce qui est le plus probable? Que Messi vienne au PSG ou que Mediapro paye les droits de la Ligue 1?»

«Les journalistes, mes potes de la rédaction, ne peuvent pas faire ça. J’ai pensé que c’était un peu ma mission. C’est aussi pour eux que je l’ai fait. On a une super équipe», a expliqué l’humoriste à l’Équipe pour justifier son attitude.