Douze ans après, Dead Island 2 débarque

Des effets sanguinolents

Construit comme un monde semi-ouvert, chaque quartier iconique de la Cité des Anges, de Bel-Air à Beverly Hills en passant par les studios de cinéma, forme ainsi un terrain de jeu gigantesque pour chasser les revenants. Et pour cela, on dispose d’un nombre considérable d’ustensiles que l’on ramasse çà et là et que l’on peut améliorer en les combinant avec d’autres matériaux. On peut ainsi se balader avec des griffes de Wolverine électriques, ou encore se trimballer avec d’autres armes aux effets élémentaires. On suppose qu’il y aura une pléthore d’assemblages différents. En outre, avec un peu de malice et d’espièglerie, on peut aisément utiliser les éléments du décor pour créer des pièges mortels.