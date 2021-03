E-sport : Bienvenue chez T1, l’équipe de la star Faker et fabrique à champions

Une salle d’entraînement sponsorisée par Nike, des nutritionnistes, des cours d’anglais... L’équipe sud-coréenne T1 met le paquet pour que ses recrues marchent dans les pas de sa légende Faker.

Emploi du temps minuté

«Nous avons une salle de sport, une cafétéria, des cuisiniers... Tout ce dont ces jeunes joueurs ont besoin pour exceller», détaille John Kim, le directeur général de T1. Le quotidien est intense pour les heureux élus, avec une dizaine d’heures par jour avec entraîneurs et préparateurs qui affinent compétences et stratégie en vue du prochain match.

«L’élite de l’élite»

«Il y a 100 millions de personnes qui jouent chaque mois à League of Legends et pour passer pro, il faut être meilleur qu’eux, appartenir à l’élite de l’élite», dit John Kim. «Pour intégrer T1, il faut être encore au-dessus.»

T1 n’a rien à démontrer puisque l’écurie a remporté à trois reprise avec Faker le titre de champion du monde de «League of Legends» («LoL»), le jeu le plus populaire. Fondée en 2004 par le géant sud-coréen des télécoms SK Telecom, elle est gérée depuis deux ans par une coentreprise avec Comcast Spectacor, elle-même filiale du géant américain Comcast, lequel possède aussi l’équipe de hockey sur glace des Philadelphia Flyers, en NHL.

Le mois dernier SK Telecom a vendu l’équipe professionnelle de baseball des Wyverns, basée à Incheon, pour 122 millions de dollars avec le projet de concentrer ses investissements sur les «sports futuristes». L’audience de l’e-sport est une de celles qui connaissent la croissance la plus forte. Plus de 100 millions de fans s’étaient connectés en 2019 pour suivre les championnats du monde de «LoL».

«Faker est l’égal de Michael Jordan»

Le secteur de l’e-sport devrait générer un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars cette année, en hausse de 15% par rapport à 2020, selon des chiffres de la société Newzoo. Environ 60% proviendra du sponsoring. Nike, BMW et Red Bull font partie des sponsors de T1 et les derniers championnats du monde de LoL étaient soutenus par des marques prestigieuses comme Louis Vuitton et Mercedes-Benz.