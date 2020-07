Sortie ciné

Bienvenue au paradis des divorcés serial noceurs!

Michael Youn est aux commandes de «Divorce Club», comédie potache primée au Festival de l'Alpe d'Huez.

Ben (Arnaud Ducret) est le grand gagnant. Le grand gagnant du pire divorce de tous les temps: lors d’une réception, sa femme s’est envoyée en l’air avec son boss dans un bureau dont l’équipement était branché sur haut-parleurs. Résultat: tout le monde, Ben y compris, l’a entendue prendre son pied en direct. Et lorsque le quadra demande des excuses à sa femme après cette humiliation, elle le plaque sans hésiter!

En pleine dépression post-rupture, Ben retombe sur un pote d’enfance, Patrick (François-Xavier Demaison), aussi divorcé. Richissime, il s’ennuie seul dans son immense maison et lui propose d’emménager. À grands coups de «11 h, c’est l’heure du pisco sour!» et de «On n’est pas des manchots!» (l’animal étant la seule espèce monogame au monde selon lui), Patrick compte bien profiter des joies du célibat. Lorsqu’une nouvelle célibataire (Audrey Fleurot) se joint à la cohabitation naît alors la brillante idée de lancer un club de divorcés, avec grosses teufs tous les jours pour se consoler.

Pro de l’humour potache, Michael Youn n’y va pas de main morte dans «Divorce Club». C’est beauf (avec certains choix scénaristiques qu’on voit venir gros comme une maison), mais complètement assumé… et finalement pas si mauvais. De plus, Arnaud Ducret joue excellemment bien le mec bourré. De là à gagner deux prix au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez en janvier dernier, alors qu’il concourait contre les très chouettes «Forte» et «Mine de rien»… Faut pas charrier.