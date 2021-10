Bienvenue dans le monde singulier de Poupie

L’inclassable chanteuse aime se jouer des codes musicaux et vestimentaires.

Le public avait découvert la Lyonnaise, 23 ans, dans «The Voice» en 2019 . Depuis lors, Poupie s’est affirmée. Elle assume plus que jamais son extravagance, musicale et vestimentaire, qui pour elle est synonyme de liberté. Parole à cette tornade au timbre éraillé.

Parlez-nous de votre bagage musical et de votre parcours.

J’ai commencé assez tôt, avant mes 10 ans, avec du piano. Ça m’a toujours suivie, mais surtout comme un hobby, jusqu’à l’obtention de mon bachelor en management. Après quoi je me suis lancée à fond dans la musique. Ce premier album était comme une étape obligatoire dans ma carrière. J’ai aujourd’hui un sentiment de plénitude. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres.

À une dualité entre l’enfant et le roi. C’est une bonne définition de mon cerveau.

Complètement. La liberté est même le thème principal de l’album. C’est elle qui régit ma vie. Je ne me suis jamais sentie emprisonnée. Ça se traduit aussi dans mes looks un peu foufous. Il n’y a pas de différence entre Poupie la chanteuse et Poupie l’être humain. Je voulais le faire transparaître dans mon disque.