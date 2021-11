Hockey sur glace - Bienvenue dans le petit palais de Connor McDavid

Connor McDavid et sa compagne devant leur maison de maître à Edmonton.

Quand on est considéré , à juste titre, comme le meilleur joueur de hockey de la planète et que le salaire est à la hauteur de ce talent hors du commun , on mène forcément une vie de grand duc avec la maison de luxe qui va avec le reste. Le magazine Architectural Digest est allé faire un petit tour chez Connor McDavid à Edmonton. L’attaquant s’est payé un petit palais. Une vie de rêve. Comme l’on dit, il y a pire…