JO 2022 – Bienvenue dans les bunkers sanitaires des Jeux

À Pékin, il faut parfois slalomer autour du robot qui désinfecte les couloirs. REUTERS

Le trajet depuis la Suisse a été long et périlleux. Formulaires à remplir, QR code à en donner mal à la tête, et un test PCR buccal et nasal comme cerise sur le gâteau. Mention spéciale pour cette longue tige enfoncée jusqu’au cerveau après un «Happy New Year», prononcé juste avant par notre bourreau du jour. Histoire de détendre l’atmosphère.

Rejoindre Pékin et entrer dans la bulle sanitaire était une épreuve olympique avant l’heure. Aux JO, tout est fait pour que la bulle hermétique n’explose pas. Et les hôtels se sont transformés en véritables forteresses. Ici, c’est «l’Alcatraz du sanitaire».



Dans le centre de Yanqing, à environ deux heures de bus de la station du même nom qui accueillera notamment les épreuves de ski, l’immense logement dévolu aux journalistes spécialisés est barricadé de toute part. Une voiture de police est garée devant l’entrée pour dissuader toute fugue et du personnel déguisé en cosmonaute accueille d’abord nos valises. Dans la «Baggage Disinfection Area», les valises sont généreusement sprayées de gel hydroalcoolique.

DR

Dans le lobby de l’hôtel, un robot «désinfecteur» prend le relais et se balade en diffusant sans égard et à travers ses quatre antennes son spray anti-covid. Il faut ensuite s’armer de patience lors du check-in, entre barrière de la langue, plexiglas de protection et double masque (tissu et plastique) sanitaire des réceptionnistes.

Après 24 heures de trajet, la sensation de retirer le masque dès l’entrée dans la chambre vaut probablement celui de décrocher une médaille olympique. Mais tous n’ont pas eu cette chance. Le snowboardeur suisse Nicolas Huber a été testé positif et a été embarqué dans une ambulance direction «l’hôtel de l’isolement».

Là, enfermé dans une chambre, il a vécu avec humour ses interactions avec le personnel soignant rendues plus ou moins possibles grâce à une application de traduction. Lâché par la technologie, le Zurichois a bien cru finir à l’hôpital lorsqu’une confusion entre sa demande pour un «coffee» (café) a été interprétée par un «coughing» (tousser) par sa garde rapprochée complètement paniquée. Le Suisse a pu finalement sortir de l’isolement après deux jours grâce à deux tests négatifs présentés en une journée.



Dans notre hôtel, un photographe français, dont la valeur du test à l’aéroport a été jugée trop élevée par les autorités chinoises, a été placé en isolement dès son arrivée. Il a pu échapper à la «prison sanitaire» réservée aux personnes testées positives à l’aéroport. Mais son cas jugé flou l’a forcé à s’isoler en chambre. C’est ainsi qu’on a compris la mission de surveillance de cette personne déguisée en «Minion» qui nous saluait, matin et soir, au fond du couloir.

Le personnel de l’hôtel est protégé de la tête aux pieds. AFP

Les mesures sanitaires sont drastiques: chaque bouton d’ascenseur est plastifié et il faut éviter le personnel présent en nombre et se baladant furtivement dans les couloirs de l’hôtel: il est muni d’un atomiseur qui désinfecte absolument toutes les matières et surfaces imaginables - on n’a pas encore surpris l’un deux désinfectant les tapis ou les plantes - pour ne laisser aucune chance au virus de pourrir les JO.

DR

Les employés pianotent difficilement sur leur smartphone emballé dans du plastique. Les «pshhht» incessants rendent les sols glissants et il faut rester sur ses appuis pour éviter le forfait olympique sur blessure.

Ici, le restaurant ne déroge pas à la règle stricte du «zéro Covid»: chacun s’assoit derrière un box en plexiglas et un crochet permet d’accrocher son masque FFP2 pour éviter de le tremper dans la confiture.

DR

Les croissants matinaux du petit-déjeuner ne s’obtiennent qu’après le passage par le test PCR quotidien. Le cocktail frottis buccal - cappuccino vous met dans une forme olympique, mais il faut encore passer par un véritable labyrinthe sécuritaire. Une borne scanne d’abord l’accréditation afin de vérifier que le test PCR et la prise de température matinale ont été réalisés. Puis, après un dernier passage par un portique de sécurité d’aéroport, on peut grimper dans le bus.

DR

Le portail de la forteresse s’ouvre après que les Securitas sortent, congelés, de leur cabanon. Le thermomètre affiche jusqu’à -20 degrés la nuit et le vent rend la température ressentie encore plus glaciale. Mais ici, c’est surtout la valeur de 37,3° qui est dans tous les esprits: elle est synonyme de mise à l’isolement. Il ne reste plus qu’à espérer que la borne de l’entrée de l’hôtel n’affiche pas rouge au retour. Ni d’ailleurs pendant la quinzaine olympique qui débute demain.

DR