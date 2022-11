Coupe du Monde: Bière ou pas bière? Telle est la question

C’est une des hantises de pas mal de fans de la sphère en cuir: ne pas pouvoir «en boire une» avant d’aller regarder une partie ou être incapables de débriefer correctement une rencontre sans la petite mousse qui va avec les théories de comptoir. C’est pourtant ce qui risque de plus en plus d’arriver à Doha et environs ces prochains jours. Le Qatar, sur demande expresse de sa famille royale, a réduit de plus en plus l’accès au précieux liquide jaune, après avoir fait pas mal de belles promesses en amont.