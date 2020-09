«Ce postulat, s’il vous fera boire de la bière, il ne mange pas de pain.» La députée PS Jessica Jaccoud, qui a déposé l’an dernier une motion demandant que tous les bistrots et restaurants du canton soient obligés de proposer au minimum une bière vaudoise à la carte (comme ils doivent le faire pour le vin) a provoqué des débats nourris au Grand Conseil mardi. Après avoir transformé sa motion en postulat, moins contraignant pour le gouvernement, les députés ont donné un premier oui au long processus, par 91 voix pour, 20 contre et 21 abstentions.

De la vaudoise, mais d’ailleurs

Pourtant, une partie du Parlement, surtout côté libéral, s’est montrée plutôt tiède à l’idée et a refusé de mettre sur un pied d’égalité la bière et le vin, qui bénéficie d’un tel coup de pouce légal: «Ce parallèle ne fonctionne pas. Environ 95% des produits utilisés pour la fabrication de la bière sont importés», a noté Patrick Simonin (PLR).

Gilles Meystre (PLR), également président de GastroVaud, n’a pas non plus été séduit: la proposition raterait sa cible. Outre la difficulté de définir ce qu’est une bière vaudoise, et jusqu’à quelle quantité de production elle est artisanale, il relève que la tendance va vers une consommation plus souvent chez les grands distributeurs que chez les restaurateurs. «Il n’y a souvent de vaudois que l’eau et l’origine du producteur, l’orge et le houblon étant très souvent importés», a-t-il ajouté.