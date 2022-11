Londres : Big Ben fera retentir ses cloches après cinq ans d’absence

L’horloge la plus célèbre de Londres sort enfin de son silence. Ce sont pas les interminables travaux qui feront vibrer les Britanniques mais bien les cloches.

Après cinq longues années de rénovation, l’horloge la plus célèbre du monde recommencera à donner l’heure aux Londoniens, dimanche.

L’emblématique horloge, qui domine le Parlement britannique, va ainsi retrouver son rythme habituel après le nettoyage minutieux de plus de 1000 pièces qui la composent.

En août 2017, plus d’un millier de personnes s’étaient rassemblées devant le Parlement pour écouter religieusement les douze derniers coups sonnés par Big Ben et les quatre autres cloches – plus petites – qui l’accompagnent. Certains avaient même versé une larme, estimant perdre une partie de leur ville.