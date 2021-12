Royaume-Uni : Big Ben sortira de son silence pour le Nouvel an, avant la fin des travaux

La célèbre horloge londonienne, en restauration depuis quatre ans, fera sonner sa cloche le soir du 31 décembre pour marquer le passage en 2022.

«De la tristesse, et du bonheur»

«C’est probablement l’horloge la plus célèbre au monde, et avoir eu dans nos mains chaque écrou et boulon est un énorme privilège», a déclaré Ian Westworth, l’un des membres de l’équipe de mécaniciens d’horlogerie du Parlement. «Ce sera assez émouvant quand tout sera terminé, il y aura de la tristesse que le projet soit terminé, mais du bonheur que nous l’ayons restaurée et que tout soit à nouveau opérationnel.»