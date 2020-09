France : Bigflo et Oli accusés de plagiat

En dévoilant l’affiche de leur futur festival, les deux frères se sont attirés les foudres d’un artiste toulousain.

Ce qui devait être une super nouvelle pour Bigflo et Oli est en train de se transformer en bad buzz pour le duo. Le 16 septembre 2020, les rappeurs ont fièrement annoncé sur Instagram la création du Rose festival, un événement qui aura lieu en septembre 2021 – si la pandémie de Covid-19 le permet – et sur lequel ils travaillent depuis plus de trois ans. Seulement voilà, en découvrant l’affiche du futur événement, un artiste toulousain a vu rouge.