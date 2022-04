Bigflo & Oli mettront un sacré bordel à l’Estivale

Estavayer-le-Lac (FR) : Bigflo et Oli vont mettre un «sacré bordel» à l’Estivale

Le duo, de retour avec un premier single depuis deux ans, se produira à l’Open Air d’Estavayer-le-Lac le 26 juillet 2022.

Bigflo et Oli, Florian et Olivio Ordonez de leurs vrais noms, ont explosé en 2015 avec leur premier album «La Cour des grands», certifié disque d’or en France en seulement un mois. Les galettes suivantes, «La Vraie Vie» et «La Vie de rêve», ont été certifiées respectivement disque de diamant (plus de 500’000 ventes) et triple disques de platine (plus de 300’000 ventes) dans l’hexagone. Le 5 avril 2022, les Français sont revenus sous les projecteurs avec «Sacré Bordel», dont le clip les montre chanter ce titre dans un studio en verre déposé dans différents endroits, à Toulouse, à Paris ou encore dans les Pyrénées. «Ça y est, on est de retour la famille. Cette pause nous a vraiment fait du bien. On voulait revenir avec une chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu’avec une chanson légère et plus «attendue». On espère ne pas s’être trompé. Ce clip a été une galère titanesque à mettre en place, on ne s’attendait pas à ce que ce soit si compliqué. Un grand bravo aux équipes techniques qui se sont données d’arrache-pied pendant une semaine pour transporter ce foutu cube partout», ont écrit les frangins sur YouTube.