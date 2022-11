Hip-Hop : Bigflo explique sa présence dans le clip de Vald

La mise en images de «Laisse tomber», sorti le 11 novembre 2022 et dans le Top des tendances sur YouTube, commence par une embrouille entre les frangins Oli et Bigflo, qui ont sorti un album en juin 2022. Le premier s’en va. Le second se retrouve seul chez lui à subir son spleen tout en chantant le morceau de Vald, vu notamment au festival Balélec à l’EPFL en mai 2022.