Bigflo fait l’impossible pour rejoindre Oli à Liverpool

«On est venu voir le match. On a été invité par le club. C’était la grande classe. On est monté dans l’avion avec les joueurs et tout. Mon frère a oublié son passeport. Donc, je suis tout seul. C’est Oli sans Bigflo dans les rues de Liverpool», a expliqué, le 26 octobre 2023, le musicien de 27 ans à France Bleu Occitanie. Si l’artiste, qui aimerait bien que le prochain album du duo soit rap, a désormais le sourire, c’est qu’il a appris que son frère réussirait à le rejoindre à temps à Anfield Road, pour assister, quelques heures plus tard, au match de Liverpool contre le Toulouse FC.