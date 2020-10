Hip-hop : Bigflo & Oli officiellement en pause «pour plusieurs mois»

Les deux rappeurs toulousains ont acté leur break après un dernier live sur Instagram. Ils ont promis qu’ils allaient revenir plus forts avec un quatrième album.

Bigflo (à g.) et Oli avaient besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui leur est arrivé ces cinq dernières années. Instagram

La nouvelle était connue. Bigflo & Oli avaient annoncé le 10 juin 2020 qu’ils allaient prendre une pause à partir d’octobre. C’est désormais chose faite depuis le dimanche 25 octobre 2020 à l’issue d’un dernier direct sur Instagram. «Deux choses encore avant de vous quitter. On vient de sortir «Au revoir», notre dernier clip avant la pause. Et on a créé un numéro de téléphone pour nous joindre sur WhatsApp, iMessage, Face Time. On va donc pouvoir échanger et se répondre. Envoyez-nous des vocaux, essayez de nous appeler. On aura ce téléphone avec nous tout le temps. Envoyez-nous aussi des idées de sons pour l’album. On garde le contact pendant la pause», ont expliqué les deux frères toulousains en story.

Biglfo, 27 ans, et Oli, 24 ans, ont ensuite ajouté, avec émotion: «Voilà la famille, ça fait bizarre. Merci à tous pour tout ce soutien, pour tous ces souvenirs. On part quelques mois pour bosser sur le prochain album. On va revenir avec un album qui tue, des concerts. On va tout reprendre. Mais avant, on se dit au revoir.»

Pour rappel, les deux Français n’ont pratiquement jamais arrêté depuis 2015 et leur premier album «La cour des grands». Ils ont ensuite enchaîné, en parallèle de tournées à rallonge à guichets fermés, avec les deux disques «La vraie vie» et «La vie de rêve». Dans le récent documentaire «Presque trop» qui leur est consacré sur Netflix, Bigflo & Oli faisaient état d’un certain ras-le-bol, d’une grosse fatigue et d’un besoin impérieux de prendre du recul.