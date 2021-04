Santé et mobilité - «Bike to work» est de retour cette année malgré la pandémie

Des prix à gagner

Plus de 70’000 personnes participent chaque année à ce défi durant les mois de mai et de juin. Le but est de créer des équipes de quatre au sein de son entreprise ou de son institution et de parcourir le plus de kilomètres possible à coups de pédales. Pour motiver les troupes, ceux qui ont effectué la moitié de leurs trajets à vélo pourront participer à un tirage au sort pour gagner des prix. «Bike to work» est une action nationale visant à promouvoir la santé dans les entreprises tout en incitant les participants à adopter un comportement durable au terme de l’expérience.