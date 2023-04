Concert annulé: Bilal Hassani a eu peur pour son public

Quelques heures après avoir annoncé l’annulation du premier concert de sa tournée à la suite de menaces proférées contre lui et son public, Bilal Hassani était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine, sur France 5, mercredi 5 avril 2023. «Il m’est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible, mais là, ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public. Il y avait un appel au rassemblement qui allait avoir lieu autour de la salle et dans la ville, ils avaient essayé de cibler mes fans. C’est la chose qui me terrifie le plus», a confié l’artiste de 23 ans.