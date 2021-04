France : Bilal Hassani est amoureux

Le chanteur de 21 ans a présenté son petit ami sur Instagram. Il est aux anges et ses fans sont ravis pour lui.

Plutôt discret sur sa vie privée, Bilal Hassani vient d’annoncer à ses fans qu’il est en couple. Mercredi 21 avril 2021, le chanteur au look androgyne a présenté sur Instagram son nouveau petit ami, qui pose à ses côtés. «C’est officiel , we are dating (ndlr: nous sortons ensemble, en français), a-t-il écrit en légende du cliché. Nous pourrions le cacher, mais je me sens à l’aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement.» Le Français de 21 ans a précisé que leur romance n’en était qu’à ses débuts. «Cassem et moi, c’est une histoire née il y’a peu de temps, mais nous sommes très heureux», peut-on lire. Et Bilal de conclure son message en anglais: «J’espère que vous êtes tous contents pour moi parce que, de mon côté, je le suis sincèrement.»