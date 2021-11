France : Bilal Hassani est de nouveau célibataire

Le jeune chanteur s’est séparé de son copain, après huit mois de relation. Ils restent en bons termes.

Ils avaient l’air si complices depuis qu’ils avaient officialisé leur relation en avril 2021 , sur Instagram. Pourtant tout est fini entre Bilal Hassani et son copain, Cassem Jebrouni. «Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses, a confié le chanteur français de 22 ans au magazine « Têtu ». Combiner ma carrière et l’investissement que demande une relation de couple, c’est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer.»

Dans «Gala», le jeune homme au look androgyne a fait savoir que son prochain amoureux devrait être «intelligent et d’un autre milieu». On ignore pourquoi les deux ex ont rompu. La grande complicité entre l’ancien candidat à l’Eurovision avec son partenaire Jordan Mouillerac dans «Danse avec les stars», sur TF1, pourrait-elle en être la cause? Face à cette question, Bilal n’a pas voulu en dire plus…