France: Bilal Hassani porte plainte après l’annulation de son concert à Metz

La plainte a été déposée vendredi des chefs de «provocation publique et directe à commettre un crime ou un délit», «provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence», «menace et harcèlement». «C’est une plainte simple contre X à laquelle nous avons joint tous les éléments d’identification sur lesquels on souhaite que les enquêteurs se concentrent», ont précisé Mes Isabelle Wekstein et Clara Steg, avocates au barreau de Paris.

Un collectif avait hurlé à la «profanation»

Deux associations ont aussi déposé une plainte

Le Parquet de Metz s’était autosaisi et avait ouvert, le 6 avril, une enquête contre X des chefs de «menaces de délit» et «provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l’orientation sexuelle» et de «provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit», avait indiqué le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard.