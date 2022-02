Bilal sera toujours proche de sa mère

Confidences : Bilal sera toujours très proche de sa mère

Avec sa maman, qui travaille avec lui, le chanteur Bilal Hassani a une relation fusionnelle, et il ne veut pas que ça change.

Les fans de Bilal Hassani connaissent tous sa mère. Il faut dire qu’Amina est présente depuis les débuts de son fils dans le showbiz puisqu’elle est aussi son agent et sa manager. Invités dans «Quotidien», mercredi 2 février 2022, le chanteur franco-marocain de 22 ans, qui a fait sensation dans «Danse avec les stars», sur TF1 , et sa maman, qui sort un livre intitulé «Être mère», ont parlé de leur relation fusionnelle. Amina avait d’ailleurs soutenu son garçon quand il avait reçu des menaces par de nombreux internautes qui n’avaient pas supporté qu’il représente la France à l’Eurovision en 2019, à cause de son homosexualité. «Il recevait entre 1000 et 1500 messages de haine par minute», a révélé Amina à Yann Barthès.

«Le cordon, vous allez le couper quand?» leur a demandé l’animateur de l’émission. «Jamais!» lui a aussitôt rétorqué l’artiste androgyne, avant de tempérer sa réponse: «Le cordon est coupé. On a constaté ça, surtout après la première année en travaillant ensemble. Avoir une maman c’est quelque chose, avoir une manager c’en est une autre. On a peut-être un peu mélangé les deux, surtout au début, parce que quand on faisait des journées à faire des concerts, on rentrait ensemble et on travaillait encore à la maison.»