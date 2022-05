Hockey: Bilan canadien toujours parfait

Deux buts contre leur camp sur les deux premières réalisations canadiennes finalement accordés à Adam Lowry et Pierre-Luc Dubois, un raté du gardien sur la réussite No 4 signée Cole Sillinger... Les Slovaques ont longtemps cru avoir leur chance face à la sélection à la feuille d'érable, mais des erreurs individuelles et une bonne dose de malchance les ont totalement plombés.