Aide face au Covid-19

Bilan contrasté pour le soutien financier de la Confédération

Depuis le 26 mars, 124’400 crédits ont été accordés soit près de 15 milliards de francs. Une commission met le doigt sur quelques abus.

La rapidité de l’engagement financier de la Confédération pour lutter contre la pandémie de coronavirus présente un bilan contrasté, relève mercredi le Contrôle fédéral des finances (CDF). L’organe de surveillance pointe du doigt quelques abus, très minoritaires. Le CDF loue la rapidité de traitement des dossiers dans les domaines des cautionnements solidaires, des indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail et des allocations pour pertes de gains. Le soutien financier des milieux sportifs et culturels n’est pas aussi rapide, constate le CDF dans un rapport intermédiaire analysant l’engagement financier de la Confédération depuis le début de la crise.

Depuis le 26 mars, date à laquelle le Conseil fédéral a introduit des cautionnements pour venir en aide aux indépendants, jusqu’au 12 mai, 124’400 crédits ont été accordés pour un montant de quelque 14,9 milliards de francs, indique le CDF. L’organe de surveillance financière considère que l’exécution de cette mesure a été rapide. La plus grande part des cautionnements est demandée par le commerce de détail et de gros. Viennent ensuite l’industrie manufacturière, le secteur de la construction et celui de l’hôtellerie et de la restauration. Le montant moyen était de 121’722 francs. Les garanties dépassant 500’000 francs suisses, pour lesquelles la banque doit supporter 15 % du risque de défaillance ne représentent que 11 % du volume total.