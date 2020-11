Consommation : Bilan du Black Friday suisse en demi-teinte

L’engouement pour le commerce en ligne, amplifié par la crise sanitaire, n’a pas complètement compensé la baisse des ventes liées à la fermeture des magasins par les autorités, en comparaison avec le bilan de 2019.

Selon le site blackfriday.ch, qui référence les offres en ligne des commerçants helvétiques depuis 2016, le vendredi 27 novembre marque une journée record pour le canal. Quelque 130 millions de francs auraient été dépensés sur internet en Suisse vendredi dernier soit une progression de 30% sur un an.

Hausse des achats en ligne

Fabian Hildbrand, directeur de la communication au sein du groupe Manor, dresse le même constat. «Les ventes en ligne ont été fortes et ont enregistré une croissance élevée à deux chiffres sur un an», a-t-il déclaré à AWP. La part du chiffre d’affaires réalisée sur internet a même atteint 4 à 5 fois celle d’un jour normal, d’après le responsable.

Un contexte difficile

Cette progression du commerce en ligne ne compense cependant pas totalement la baisse des ventes liées à la fermeture des magasins décidée par les autorités et à la morosité du climat général.

A Manor, «le Black Friday de 2020 est plus faible que celui des années précédentes mais c’était quelque chose que nous avions prévu en raison de la fermeture de notre établissement à Genève, de la forte concurrence et des consommateurs, devenus plus prudents pour des raisons sanitaires», révèle ainsi M. Hildbrand.