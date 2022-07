Bilan ensoleillé pour l’Estivale Open Air

1 / 7 Bigflo & Oli – Grande scène, mardi 26 juillet 2022. Estivale Open Air / Florian Aeby Mercredi 27 juillet 2022. Estivale Open Air / Seb Mory Jeudi 28 juillet 2022. Estivale Open Air / Florian Aeby

La 30e édition de l’Estivale Open Air s’est terminée le samedi 30 juillet 2022, après cinq jours de fête sur la place Nova Friburgo, à Estavayer-le-Lac (FR). Elle a attiré 31’000 personnes. «C’est incroyable. On a eu deux soirées complètes, celle avec Bigflo & Oli et celle avec Vianney, deux qui ont très bien fonctionné. Le mercredi, dédié au rock, avec The Libertines, a un peu moins bien marché, mais on est super contents de ce qui a été présenté musicalement. Dans l’ensemble, c’est une superbe, pour ne pas dire magnifique, édition sous le soleil», s’est réjoui Nicolas Bally, directeur, tout en précisant que «financièrement, on sera dans le tir».

Le Fribourgeois de 37 ans s’est surtout dit «heureux» que le nouvel aménagement du site passe aussi brillamment son baptême du feu. «En déplaçant notre seconde scène sur le lac, on a dégagé de l’espace sur la place. Non seulement, les artistes ont pris un monstre plaisir à jouer sur ce nouveau lieu, mais on a également eu énormément de très bons retours de la part du public qui a apprécié de pouvoir circuler plus facilement. C’est encore en discussion, mais vu son succès, j’espère que l’on pourra reconduire cette configuration de terrain l’an prochain», a-t-il expliqué. Quid d’un agrandissement du site dans le futur? «Ce n’est pas d’actualité. Ce qui fait notre charme, c’est d’être au bord de l’eau. On préfère continuer à travailler sur un meilleur accueil des festivaliers plutôt que de voir plus grand».

La particularité de l’Estivale est de programmer des soirées par genre de musique. Cette façon de faire devrait perdurer. «On estime que nous n’avons pas une capacité assez grande pour pouvoir mélanger les styles. Notre jauge est de 8000 personnes par jour. C’est donc un parti pris de regrouper des gens par style et par soir. Tout comme garder notre rythme de croisière qui est de quatre jours. Cette année, on s’est tenu sur cinq pour marquer le coup de notre 30e édition et parce que l’opportunité d’accueillir Bigflo & Oli s’est présentée», a indiqué Nicolas Bally.

En 2023, l’open air se tiendra du 26 au 29 juillet. «On est déjà sur la programmation, des offres sont déjà parties. C’est ce qui a changé depuis la pandémie. Tous les festivals travaillent beaucoup plus vite, annoncent leur affiche plus tôt. Pas le choix de suivre le mouvement, si on veut rester dans le coup», a confié le boss.

Plainte contre un sécu de Niska «Le vendredi 29 juillet 2022, l’attitude irresponsable d’un membre de la sécurité privée d’un artiste aurait pu sérieusement compromettre la bonne suite de l’événement. En effet, lors du dernier concert de la Grande Scène ( ndlr: celui du rappeur Niska), un agent de la sécurité privée de l’artiste a fait usage de spray au poivre pour neutraliser un spectateur. La réaction rapide de la société de sécurité mandatée par l’Estivale a permis d’éviter tout mouvement de panique et finalement, neuf personnes ont été traitées par le poste médical sur place avec de l’eau et des gouttes pour les yeux. Une plainte sera déposée par l’Estivale à la suite de cette attitude irresponsable», a communiqué l’open air dans son bilan.