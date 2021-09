La 12e édition du festival littéraire s’est clôturée ce dimanche avec plus de 18’000 visiteurs en trois jours, malgré des restrictions sanitaires contraignantes.

Auteurs et public ont pu échanger lors de dédicaces. dr

La manifestation populaire décrite comme une flânerie littéraire avait réinvesti les quais de Morges. Sous la présidence de Javier Cercas, les croisières, discussions ou performances littéraires se sont déroulées sous une météo estivale. «Si nous nous sommes autant impliqués cette année pour l’organisation de ce festival, c’est pour que les auteurs et autrices ainsi que leurs maisons d’édition puissent aller à la rencontre du public suisse et retrouver, le temps d’un week-end, le plaisir d’échanger et de dédicacer les livres», a déclaré la directrice Fanny Meyer.

L’affluence sur les quais de vendredi à dimanche est estimée à plus de 18’000 visiteurs. «Je remercie les bénévoles pour leur enthousiasme, leur investissement et leur bonne humeur ainsi que le public pour sa fidélité et sa curiosité», s’est réjouie Fanny Meyer.

De bons chiffres de ventes de livres

L’organisation annonce que les chiffres de vente de livres dépassent les attentes. Le festival morgien semble continuer de jouir de sa bonne réputation et attire autant les auteurs et autrices suisses que les incontournables de la rentrée littéraire francophone et étrangère, ainsi que les primo romanciers.