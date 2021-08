Politique migratoire : Bilan positif pour les procédures d’asile accélérées en Suisse

Le Secrétariat d’État aux migrations indique que la loi révisée sur l’asile fonctionne «globalement bien» en Suisse, selon une étude externe publiée lundi.

Les requérants d’asile savent beaucoup plus vite qu’auparavant s’ils peuvent bénéficier d’une protection en Suisse ou s’ils doivent quitter le pays et les procédures d’asile accélérées ont fait leurs preuves et respectent des principes de l’État de droit. Voici en résumé ce qui ressort d’un rapport externe commandé par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) deux ans après l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’asile. L’évaluation souligne que cependant, un certain nombre de points doivent encore être améliorés.