Le Caprices est passé par toutes les émotions

Si le sourire était de mise à l’heure du bilan, il n’en était pas de même une semaine auparavant. Le vent et la neige sont venus jouer les trouble-fêtes. La scène Modernity, située en altitude, n’a pas pu ouvrir le vendredi 8 et le samedi 9 avril 2022. «Il y a eu des décisions à prendre très rapidement. On s’est réuni avec le comité, on a contacté notre assurance et ainsi on a pu transférer la programmation prévue en altitude sur la scène située en station. En tant qu’hôtelier, j’adore ces situations. On travaille toujours dans la réaction», relate Joseph Bonvin. Pierre Wintrhrop, membre du comité en charge des infrastructures, détaille: «La météo a tourné en moins de 24 heures. Le plus gros problème était le vent en plus d’énormes chutes de neige, près de 1,50 m en une nuit. Des rafales entre 90 et 120 km/h ont endommagé nos structures. On s’est retrouvé avec de la neige dans la cabine DJ». L’architecte de profession précise aussi qu’il était de toute façon inconcevable d’ouvrir au public: «Même si les remontées mécaniques nous ont dit qu’on aurait éventuellement pu monter les gens, on n’avait aucune garantie de pouvoir les redescendre avec un tel vent. C’était un risque qu’on n’avait pas le droit de prendre. On ne peut pas jouer avec la vie du public. Imaginez 2500 personnes bloquées à près de 2500 m d’altitude».