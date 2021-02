Économie : Bilan saisonnier «dramatique» pour l’hôtellerie en Suisse

Durant la saison hivernale, les établissements ont affiché des pertes de chiffre d’affaires élevées. Les perspectives pour l’été sont également loin d’être réjouissantes.

Grâce aux bonnes conditions météorologiques et aux domaines skiables ouverts, les établissements alpins affichent une meilleure mine, en comparaison, avec 50% de taux d’occupation.

Selon le sondage, les taux d'occupation pour février dans les régions urbaines sont «faibles et inquiétants». En février 2019, les taux d’occupation dans les grandes villes étaient encore de 55 %, ils ne sont que de 15 % en février 2021.

Grâce aux bonnes conditions météorologiques et aux domaines skiables ouverts, les établissements alpins affichent une meilleure mine, en comparaison, avec 50% de taux d’occupation. C’est toutefois moins qu’en 2019, où le chiffre s’approchait des 60%. Pour l’association, cela signifie que la clientèle suisse ne suffit pas à compenser l’absence des touristes étrangers. À cela s’ajoute le fait que le chiffre d’affaires des hôtels est nettement plus affecté que le taux d’occupation en raison de la fermeture officielle des restaurants pour les clients externes.

Relâches dans le rouge

Pour toute la saison hivernale, les établissements au niveau suisse prévoient des pertes moyennes supérieures à un million de francs. Dans l’hôtellerie urbaine, on estime même que ces pertes sont supérieures à 1,5 million de francs par établissement. L’hôtellerie, dont les marges et les réserves sont faibles de par sa nature, se voit ainsi menacée dans son existence.

Sombre saison estivale

En outre, les perspectives pour la saison estivale à venir sont loin d’être réjouissantes: «L’état actuel des réservations de juin à août 2021 est beaucoup plus faible qu’en 2019 (entre 20 et 30%), tant dans les régions rurales que dans les régions alpines.» À titre de comparaison, les régions alpines affichaient pour la période de juin à août 2017 à 2019 des taux d’occupation de 51 % en moyenne.»

En attendant l’immunité

Afin de palier à ces pertes, la branche estime qu’elle ne peut se redresser durablement que grâce à une nette reprise de la demande touristique en Suisse et à l’étranger.

Alain Züllig affirme que, pour que cela soit aussi possible avant d’avoir atteint l’immunité de groupe, la vaccination et les tests doivent se compléter judicieusement: «Nous demandons aux cantons d’exploiter tout leur potentiel dans le domaine du dépistage en attendant les prochaines étapes de réouverture.»

Des défis dans la formation

Selon le dernier sondage d’HotellerieSuisse, la pandémie a mis a rude épreuve la formation professionnelle de la branche de l’hébergement. Ainsi, près de 30 % des établissements urbains ne sont pas en mesure de former des apprentis à cause de la crise. Et environ 40 % des établissements indiquent en outre que l' intérêt pour la formation dans l’hôtellerie-restauration a baissé.