TEST DE L’ADAC – Bilan sur l’efficacité des assistants au freinage

Presque toutes les voitures neuves sont aujourd’hui équipées d’un système de freinage d’urgence, sans lequel il serait impossible d’obtenir la meilleure note au crash-test du Programme européen d’évaluation des nouveaux véhicules (Euro-NCAP). Ces systèmes peuvent éviter des collisions entre véhicules ainsi qu’entre une voiture et des usagers de la route non protégés tels que les cyclistes et les piétons, ou du moins réduire la vitesse de manière décisive avant le choc, de sorte à réduire considérablement les conséquences de l’accident.

À partir de 2024, toutes les nouvelles voitures mises en circulation devront être équipées d’un tel système d’assistance au freinage d’urgence en ville. Mais quelle est l’efficacité réelle des différents systèmes? C’est ce que l’ADAC a cherché à savoir en réalisant plusieurs séries de tests au cours des deux dernières années.

Un rôle central pour la sécurité

Pour l’ADAC, l’utilité de ce genre de systèmes est incontestable. «Les systèmes modernes d’assistance au freinage d’urgence jouent un rôle central dans la sécurité du trafic routier», rapporte le club automobile allemand. Mais étant donné que l’évaluation se fond quelque peu dans le crash-test de l’Euro NCAP, l’ADAC a désormais établi une évaluation spéciale de la fonction de freinage d’urgence, en marge des autres critères d’attribution de points dans le crash-test.

Ainsi, une voiture avec une note de 4 étoiles peut avoir à bord un meilleur système de freinage d'urgence qu'un véhicule avec la note maximale de cinq étoiles, car l'évaluation de l'assistance au freinage d'urgence ne représente qu'une partie des points pouvant être obtenus dans les critères de protection des occupants, de protection des piétons et d'assistance à la sécurité et peut se fondre dans le résultat global. L'ADAC cite en exemple la Fiat 500e et le Hyundai Bayon.

L’ADAC a testé la fiabilité des systèmes dans le cadre de différentes séries de tests, ici avec un faux sanglier. ADAC

Les voitures chères, pas forcément meilleures

Le palmarès du test d'assistance au freinage de l'ADAC est très hétéroclite; le résultat prend en compte les évaluations de 42 modèles testés. Il en ressort que les voitures chères n'ont pas forcément un meilleur système à bord que les petites voitures bon marché. Le vainqueur est le BMW iX, suivie de près par le Nissan Qashqai, le Subaru Outback et la Mercedes EQS. La Honda Jazz arrive en cinquième position. Les nouvelles marques marquent également des points: la Polestar 2 est la seule à avoir atteint un score de 100% dans l'évaluation de collision, mais n'a obtenu que 68% pour la protection des piétons, car elle ne freine pas automatiquement pour les piétons derrière la voiture lorsqu'elle recule et ne réagit pas non plus sans erreur la nuit.

Grâce à des signaux de caméra et de radar, la voiture peut détecter les autres usagers de la route et les piétons qui traversent la route et déclencher un freinage d'urgence. ZF