Accord avec l'UE: le Conseil fédéral finalise les Bilatérales III

Ignazio Cassis a présenté les résultats de la consultation sur les futurs accords avec l’UE. Le projet entre maintenant dans sa phase finale.

Le libéral-radical Ignazio Cassis a qualifié cet accord de «nécessité stratégique». 20min/Matthias Spicher

Le Conseil fédéral a dévoilé vendredi les résultats de la consultation publique sur le futur paquet d’accords avec l’Union européenne. Selon Ignazio Cassis, ministre des Affaires étrangères, une «large majorité» soutient le projet. Le gouvernement prévoit de soumettre le texte final au Parlement au printemps 2026.

Le projet entre en phase finale

Baptisé «Bilatérales III», le paquet vise à stabiliser les relations avec l’UE. «Ce n’est pas un luxe politique, mais une nécessité stratégique», a soutenu le ministre. Il couvre plusieurs domaines comme l’électricité, les denrées alimentaires, la libre circulation des personnes ou encore la reconnaissance des diplômes. «Nous entrons maintenant dans la phase finale du travail gouvernemental», a-t-il ajouté.

Sujet sensible: la question de la libre circulation des personnes. Les compromis trouvés semblent satisfaire les entités consultées, notamment le fait que le droit au séjour durable ne concernera que les personnes actives. «On peut néanmoins s’attendre à une légère hausse du recours à l’aide sociale, de l’ordre de 3000 à 4000 personnes», a estimé Vincenzo Mascioli, secrétaire d'État aux Migrations.

Étudiants suisses et européens mis à niveau

Concernant le marché du travail, les treize mesures d’accompagnement sur la protection des salaires sont majoritairement acceptées. La 14e mesure, qui vise à renforcer le partenariat social en entreprise, a été rejetée, mais le Conseil fédéral souhaite poursuivre les discussions. Il s’engage aussi à plus de transparence: les documents pertinents seront publiés, et un suivi sera présenté au Parlement à chaque législature.

Dans le domaine des études, la Suisse s’engage enfin à égaliser les frais d’inscription pour les étudiants suisses et ceux de l’UE. Les pertes de recettes pour les cantons seront intégralement compensées par la Confédération pendant quatre ans.