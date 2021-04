Football : Bilbao et Dublin n’auront pas de matches de l’Euro

L’UEFA a finalisé les villes qui accueilleront des matches du 11 juin au 11 juillet prochains. Le tournoi se déroulera finalement dans onze villes à travers onze pays.

L'UEFA a écarté ce vendredi Bilbao et Dublin des villes-hôtes de l'Euro, faute de garanties sur l'accueil de spectateurs, réattribuant à Séville les matches prévus au Pays basque et partageant ceux de Dublin entre Saint-Pétersbourg et Londres, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Déjà repoussé d'un an en raison de la pandémie, le tournoi (11 juin-11 juillet) se déroulera finalement dans onze villes à travers onze pays: Munich, sur la sellette, a été confirmée et accueillera bien le choc Allemagne-France le 15 juin, alors qu'il ne restait plus de doute sur Bakou, Rome, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Budapest et Amsterdam.