«Bilbo le Hobbit» a succombé à l’hôpital

Il s'appelait Ian Holm et était notamment l'interprète de Bilbo Sacquet, dans la saga Le Seigneur des Anneaux.

En interprétant le rôle dans Bilbo, Ian Holm a connu une renommée internationale.

L'acteur britannique Ian Holm, qui a incarné Bilbo le Hobbit dans la trilogie «Le Seigneur des anneaux», est décédé vendredi à l'âge de 88 ans d'une maladie liée à Parkinson, a annoncé son agent. «Il est mort paisiblement à l'hôpital, aux côtés de sa famille», a indiqué l'agent, Alex Irwin, précisant que le décès était survenu vendredi matin. Né le 12 septembre 1931 dans l'hôpital psychiatrique où travaillait son père, Ian Holm a été membre de la célèbre troupe théâtrale Royal Shakespeare Company avant de connaître une riche carrière au cinéma.

Il a joué dans «Le Hobbit», «Les Chariots de feu», quatre fois oscarisé en 1982 (meilleur film, meilleur scénario, meilleure musique et meilleurs costumes), «Alien», «Le Cinquième élément» et «La Folie du roi George». Il était également acclamé au théâtre et est apparu dans de nombreuses séries télévisées.

Récompensé à Cannes

«Sir Ian était reconnu dans le monde pour sa carrière extraordinairement impressionnante et variée», a souligné Alex Irwin. «C'était un génie sur les planches et à l'écran, qui a remporté de nombreuses récompenses et qui était aimé des réalisateurs, du public comme de ses collègues. Son esprit pétillant allait toujours de pair avec un scintillement espiègle dans ses yeux».

«Charmant, gentil et furieusement talentueux, il nous manquera énormément», a-t-elle ajouté. Son rôle de Sam Mussabini dans «Les Chariots de feu» lui a valu le prix du meilleur second rôle masculin au festival de Cannes et un Bafta, ainsi qu'une nomination aux Oscars.

