JO de Tokyo : Biles et Osaka combattent leurs démons

La détresse psychologique touche également les athlètes de haut niveau. La gymnaste américaine et la tenniswoman japonaise n’ont pas hésité à afficher publiquement leur mal-être.

Naomi Osaka: «Longues périodes de dépression»

Après sa victoire au premier tour du tournoi parisien, Osaka ne s’était effectivement pas présentée devant la presse et avait été sanctionnée d’une amende de 15.000 dollars. Les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) avaient ensuite menacé dans un communiqué commun de l’exclure du Majeur parisien voire des trois autres si elle persistait. Le lendemain, Osaka avait alors pris la décision de quitter prématurément le tournoi.

Simone Biles: «Plus autant confiance»

«De nos jours, je pense que les questions sur la santé mentale dans le sport sont plus fréquentes. Ce n’est plus comme si on pouvait tout mettre de côté, il faut aussi se concentrer sur soi-même, car, en fin de compte, nous sommes aussi humains, nous devons protéger notre esprit et notre corps, plutôt que de faire ce que le monde attend de nous. Ce que j’ai décidé (ce mardi) montre le pouvoir des sportifs, je me suis assurée que je protégeais ma santé mentale et mon bien-être, je ne voulais pas risquer de me faire mal ou de faire quelque chose de stupide en participant à cette compétition».