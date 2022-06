Etats-Unis: Bill Cosby une nouvelle fois jugé pour agression sexuelle

États-Unis : Bill Cosby une nouvelle fois jugé pour agression sexuelle

Aujourd’hui âgé de 84 ans, le comédien Bill Cosby fait face à une nouvelle accusation d’agression sexuelle, après avoir déjà été visé par des dizaines de plaintes.

Bill Cosby absent

Lorsque la jeune fille lui a dit qu’elle avait ses règles, Bill Cosby a libéré son pénis et l’a forcée à le masturber, a ajouté Me Goldberg. Les défenseurs de Bill Cosby ont démenti une quelconque agression de la part de leur client. Le juge n’ayant pas ordonné à l’acteur d’être présent au procès, ce dernier, qui réside habituellement à New York, ne devrait pas faire le déplacement en Californie. Il a effectué une déposition via un enregistrement vidéo.